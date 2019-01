Actualidade

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho considerou hoje que a exoneração do ex-governador do Banco Central (BCSTP) Hélio Almeida constitui uma "transgressão" que deve "cessar imediatamente", acusando o Governo, liderado por Jorge Bom Jesus, de "usurpação de poderes".

"Não podendo, de modo algum, consentir tal usurpação aos poderes próprios que me são constitucionalmente outorgados e não procedendo a via escolhida por Vossa Excelência e o Governo, venho, com a vénia merecida, pedir à Vossa Excelência que faça imediatamente cessar essa transgressão", disse Evaristo Carvalho, numa carta enviada ao primeiro-ministro.

O chefe de Estado explica na missiva que a resolução do Conselho dos Ministros "não é uma alternativa válida no ordenamento jurídico nacional, por ser contrária à Constituição da República e à lei e constitui uma transgressão demasiado ostensiva às normas em vigor, que ofende seriamente o senso comum".