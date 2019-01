Actualidade

O Presidente de Itália, Sergio Mattarella, vai efetuar uma visita oficial de três dias a Angola, a convite do homólogo angolano, João Lourenço, disse hoje à agência Lusa fonte da Casa Civil da Presidência da República.

A fonte não adiantou mais informações, indicando somente que os pormenores da visita serão anunciados em breve.

A Itália tem desde 1980 uma forte relação empresarial com Angola, sobretudo no domínio do petróleo, com a petrolífera ENI, em parceria com a Sonangol, a explorar vários blocos em águas profundas no "offshore" angolano.