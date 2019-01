Actualidade

O poeta canadiano Howard Altmann estreia-se em Portugal através da editora Guerra e Paz, que lança na próxima semana um livro com uma seleção de 33 poemas do autor, em edição bilingue, intitulado "Enquanto uma fina neve cai".

Com chegada prevista às livrarias no dia 05 de fevereiro, "As a light snow keeps falling", no original, toma para título o verso de abertura de um conhecido poema do autor nascido em Montreal, mas que se fixou em Nova Iorque, estudou em Stanford, ensinou poesia na prisão feminina de Manhattan e é hoje conhecido como "poeta de Nova Iorque", como a editora o apelida.

Esta é a primeira vez que o "poeta de Nova Iorque" - como a editora o apelida - é publicado em Portugal, em edição bilingue, inglês e português, naquela que é uma das apostas da Guerra e Paz para este ano, traduzido por Eugénia de Vasconcellos, também ela poeta, autora de "O Quotidiano a Secar em Verso e Sete Degraus sempre a Descer".