Actualidade

O Benfica perdeu hoje na Rússia com o Belogorie Belgorod, por 3-0, para a primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge de voleibol masculino.

Os russos, que já venceram por três vezes a Liga dos Campeões e por duas a Taça CEV, confirmaram o favoritismo e conseguiram a diferença máxima em mais de hora e meia de jogo, com parciais de 25-22 (em 28 minutos), 25-20 (26) e 29-27 (38).

Em Belgorod, muito perto da fronteira com a Ucrânia, a equipa anfitriã repetiu os números dos 16 avos de final e dos oitavos, em qme nunca cedeu um 'set' sequer, mas teve mais dificuldades do que esperava, sobretudo no terceiro, que o Benfica comandou até ao 25-26.