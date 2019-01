Actualidade

O parlamento tanzaniano aprovou uma emenda a uma nova lei que vários grupos da oposição e de defesa dos direitos cívicos consideram que criminalizará a dissidência política e que fortalecerá poderes dos responsáveis de partidos políticos.

"O parlamento aprovou as emendas à nova Lei dos Partidos Políticos, que trará maior abertura aos partidos políticos e fortalecer a democracia do país", referiu o porta-voz do Governo, Hassan Abbasi, foi hoje divulgado.

A alteração aprovada pelo parlamento da Tanzânia consiste numa emenda à Lei dos Partidos Políticos, de 1992, que restabeleceu o pluralismo na Assembleia Nacional tanzaniana.