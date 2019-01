Actualidade

"O Banqueiro Anarquista" ("Anarchistischer Bankier"), obra do escritor Fernando Pessoa, sobe hoje aos palcos do Theaterdiscounter, de Berlim, numa encenação, em alemão, que se adapta à Europa atual.

O texto do escritor português, criado em 1922 e publicado no primeiro número da revista Contemporânea, mantém-se atual, sublinha Leopold von Verschuer. O produtor e ator, acrescenta que "Pessoa era inimigo das duas posições extremas: o capitalismo radical e a radical ação política contra ele. E basta olharmos à nossa volta - esta é uma peça para a Europa real."

No palco são duas as personagens, o banqueiro e o amigo. "O banqueiro explica ao seu convidado espantado, porque é que ele, um anarquista convicto, foi forçado a virar-se para o dinheiro. Neste diálogo tenso, Ulrich Marx e Leopold von Verschuer revelam a conexão entre anarquia e capitalismo", pode ler-se na página do Theaterdiscounter de Berlim.