Actualidade

O ministro da Economia disse hoje, na Golegã (Santarém), que determinou a realização de uma auditoria externa para apurar se a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) respeita todos os procedimentos a que está obrigada.

Pedro Siza Vieira, que falava no final da assinatura do novo modelo de governação do programa Portugal Sou Eu, que decorreu na empresa Mendes Gonçalves, na Golegã, afirmou que decidiu pedir essa auditoria externa na sequência de notícias que referem "práticas menos corretas" na "forma como certos processos eram acompanhados", ocorridas em 2013 e 2014, e que já deram origem à abertura de um inquérito interno pela ASAE.

Sublinhando que os factos em causa ocorreram "muito antes" da atual equipa ter responsabilidades na orientação à ASAE, o ministro afirmou que a auditoria externa está a ser levada a cabo pela Secretaria Geral do Ministério da Economia, "no sentido de apurar se os procedimentos estão a ser respeitados em todos os momentos".