Actualidade

O euro caiu hoje ligeiramente face ao dólar, quando se espera a divulgação dos resultados da reunião da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1420 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1426 dólares.

O mercado está particularmente atento às declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre o ritmo de redução do balanço do banco central, segundo analistas.