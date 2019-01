Actualidade

A 'designer' portuguesa Alexandra Moura apresenta a nova coleção outono/inverno 2020 "Bestiário", na semana da moda de Milão (feminina), no dia 25 de fevereiro, partilhando o palco com marcas como Gucci, Prada e Armani, avançou hoje fonte oficial.

Alexandra Moura, vencedora em 2015 do Prémio Mulheres Criadoras de Cultura pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, "vai encerrar, no próximo dia 25 de fevereiro, o calendário oficial de desfiles da semana de moda feminina em Milão" e "partilhar o palco com marcas como a Gucci, Prada, Armani e outras marcas de renome internacional", adiantou à agência Lusa fonte oficial do Portugal Fashion (PF).

Em declarações à Lusa, Alexandra Moura acaba de confessar que quando soube que ia estar no calendário oficial de desfiles em Milão "ficou sem palavras".