Venezuela

A Comissão Europeia defendeu hoje a necessidade de prosseguir os esforços para criar as condições para o relançamento de um processo político na Venezuela, advertindo que uma intervenção militar apenas iria piorar a situação, já "verdadeiramente crítica".

Num debate de urgência sobre a situação na Venezuela acrescentado à agenda da mini-sessão plenária do Parlamento Europeu que decorre hoje em Bruxelas, o comissário Christos Stylianides - em nome da Comissão e da Alta Representante da UE para a Política Externa, Federica Mogherini - defendeu que "a prioridade agora é prevenir uma escalada militar e criar as condições para uma solução pacífica e democrática", que devolva a voz ao povo venezuelano, com a realização de eleições livres, justas e credíveis.

"Deve ser claro para todos que uma intervenção militar apenas iria piorar as coisas. A solução para esta crise tem de vir do povo da Venezuela", disse, admitindo todavia que "ainda não estão reunidas as condições para um diálogo entre as diferentes partes dentro do país", razão pela qual a União Europeia está tão empenhada na criação de um grupo de contacto internacional, que construa as pontes para o relançamento desse diálogo.