Actualidade

O cadáver de um homem foi encontrado, hoje, cerca das 17:17, durante os trabalhos de demolição de um anexo, na rua da Pedra Alta, em Castelo de Neiva, Viana do Castelo, disse fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo contou que o corpo do homem, com cerca de 40 a 50 anos, "foi encontrado quando estavam a ser arrastados escombros da edificação".

Ao local compareceu a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo, a viatura de INEM dos Bombeiros Voluntários, a capitania do porto local e a GNR.