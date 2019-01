Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que "só vale a pena negociar" com os professores quando houver "alguma coisa nova a propor", salientando que o Governo não se senta à mesa com os sindicatos "só para entreter".

"Da nossa parte, fomos até onde entendíamos que devíamos ir, e vamos lá ver, só vale a pena negociar quando há alguma coisa nova a propor", disse o primeiro-ministro aos jornalistas, no final da sua intervenção na conferência "A educação e os desafios do futuro", que decorreu em Lisboa.

Confrontado com a norma do Orçamento do Estado para este ano, que obriga à existência de negociações - o primeiro-ministro foi taxativo: "O orçamento não manda coisa nenhuma, só diz que está em processo negocial. Segundo, ainda estamos em janeiro, temos todo um ano para aplicação do orçamento".