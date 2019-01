Actualidade

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) saudou hoje as declarações do ministro do Ambiente sobre a desvalorização dos carros com motor a gasóleo, garantido que os "automóveis elétricos triunfarão e bem mais depressa do que se julga".

Em comunicado, o Conselho Diretivo da UVE referiu as dúvidas no século XX sobre como se iria impor a fotografia digital à analógica para argumentar que os "motores de combustão interna não têm futuro, pois são muito menos eficientes e mais, muito mais poluentes que os motores elétricos".

"O futuro é elétrico. Para muitos de nós é o presente e até o passado. Temos associados com mais de 200 mil quilómetros percorridos em veículo elétrico e com uma adesão aos veículos elétricos que já tem mais de uma década", lê-se num comunicado divulgado hoje.