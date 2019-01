Actualidade

A Secretária Nacional da Juventude do Brasil assumiu hoje acreditar que o Governo do Presidente Jair Bolsonaro poderá suster o êxodo de jovens que acontece desde 2011, com mão-de-obra qualificada a fixar-se noutros países, como Portugal.

Jayana Nicareta da Silva, que falava à Lusa, em Lisboa, disse que "o discurso de jovens antes das eleições era sair do Brasil, porque não havia emprego e havia a falta de esperança económica", porém salientou que "a economia é um dos pontos fortes" do Governo de Jair Bolsonaro.

"Quando um Governo se preocupa em melhorar a economia, está-se a contribuir para reduzir os números do desemprego", afirmou, à margem da Cerimónia de Abertura do Ano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para a Juventude, na Sala do Senado do parlamento de Portugal.