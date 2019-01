Actualidade

Uma viagem em torno de uma ideia de justiça é o tema que dá mote ao projeto cultural que a Comédias do Minho vai desenvolver em 2019, e que vai ser apresentado, publicamente, na quinta-feira.

"Em 2019 continuamos a nossa viagem em torno de uma ideia de Justiça. Este é o segundo ano, de quatro, até 2021, em que nos dedicamos a olhar e a trabalhar sobre esta ideia, a partir de diferentes perspetivas. Acreditamos que uma análise mais justa do mundo está estreitamente ligada ao conhecimento", afirmou hoje à agência Lusa a diretora artística da companhia de teatro criada em 2003, por cinco municípios do distrito de Viana do Castelo.

Magda Henriques adiantou não ser "por acaso" que a apresentação pública da programação 2019, na quinta-feira, pelas 18:00, vai decorrer no aeródromo Cerval, em Vila Nova de Cerveira.