Actualidade

O futebolista belga Youri Tielemans vai jogar no Leicester por empréstimo do Mónaco, que recebe, também numa cedência temporária, o português Adrien Silva, confirmou hoje a agência noticiosa francesa AFP.

Segundo fontes próximas do negócio, faltam apenas os exames médicos do médio português para o negócio ser anunciado, sendo que Adrien se junta ao técnico Leonardo Jardim, que o orientou no Sporting.

O internacional português, de 29 anos, chegou aos 'foxes' depois de sair do Sporting e de ser campeão europeu por Portugal, mas jogou pouco nos ingleses e vai ser o sétimo reforço dos monegascos em janeiro.