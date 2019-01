Brexit

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que a renegociação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia "não está no horizonte" e pediu unidade na posição europeia.

O chefe de Estado falava no Palácio de Belém, em Lisboa, em resposta aos jornalistas, em declarações conjuntas com o seu homólogo búlgaro, Ruman Radev, que hoje iniciou uma visita de Estado de dois dias a Portugal.

Questionado sobre o 'Brexit', Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que Portugal é pela "defesa de um acordo" que foi negociado entre a União Europeia e o Governo britânico, como tem afirmado o primeiro-ministro português, António Costa.