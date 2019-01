Actualidade

A oposição na Guiné Equatorial afixou vários cartazes na capital, Malabo, contra a presença do ex-Presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, no país, pedindo a extradição do antigo chefe de Estado gambiano.

Contactada pela Lusa, fonte do partido Convergência para a Democracia Social (CPDS) confirmou a presença dos cartazes nas ruas da capital equato-guineense.

Yahya Jammeh chegou à liderança da Gâmbia em 1994, através de um golpe de Estado, tendo sido reeleito sucessivamente até às eleições de 2016, perdendo para o atual Presidente, Adama Barrow.