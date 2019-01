Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, irá reunir-se com os seus ministros apenas por videoconferência, após ser aconselhado pelos médicos a evitar visitas, informou hoje o porta-voz do Governo brasileiro.

Em conferência de imprensa, o porta-voz Otávio Rêgo Barros afirmou que, contrariamente ao que foi inicialmente anunciado, Jair Bolsonaro não vai poder receber presencialmente os seus ministros no hospital, por conselho médico, devido "à possibilidade de entrada de gases e ar na sua cavidade abdominal".

"Os ministros farão, se necessário, as suas consultas por meio de videoconferência ou audioconferência. Testamos os dois sistemas e funcionaram perfeitamente" disse Barros, acrescentando que Bolsonaro "está preservado de falar porque há a possibilidade de entrada de gases e ar na sua cavidade abdominal e isso pode provocar dores e dificultar a cicatrização, particularmente no que toca à cicatriz externa".