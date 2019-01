Actualidade

A Assembleia Municipal de Coimbra rejeitou hoje a transferência de competências, em 2019, dos primeiros 11 diplomas setoriais publicados, contrariando a sua aprovação pela maioria socialista da Câmara Municipal

A favor da aceitação daquelas novas competências votou a maioria socialista e o deputado do Partido Popular Monárquico (PPM), tendo as bancadas da oposição - coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT, movimento Somos Coimbra (SC), Coligação Democrática Unitária (CDU) e movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) - optado por as recusar.

A decisão deste órgão contraria a posição assumida, em 14 de janeiro, pela Câmara Municipal, igualmente de maioria PS e liderada por Manuel Machado, também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que aceitou a transferência daquelas competências.