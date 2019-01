Actualidade

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Belenenses 3-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite manter a distância para Benfica e Sporting de Braga, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Os campeões nacionais cedo se colocaram em vantagem por intermédio do argelino Brahimi, logo aos cinco minutos, tendo os brasileiros Éder Militão, aos 29, e 'Tiquinho' Soares, aos 71, completado o resultado.

A vitória permite aos 'dragões', comandantes da prova, manterem os cinco pontos de vantagem para o Benfica e seis para os bracarenses e alargarem para 10 pontos a diferença para o Sporting, que empatou 1-1 em casa do Vitória de Setúbal, enquanto o Belenenses fecha a jornada no sétimo lugar com 29.