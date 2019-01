CGD

O presidente do PSD disse hoje que "faz todo o sentido" haver uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, para apurar aspetos da auditoria independente já realizada que estarão "escondidos".

"Eu penso que faz todo o sentido haver uma comissão de inquérito para conseguirmos a auditoria, sem ser truncada", sublinhou Rui Rio, referindo que a auditoria vai chegar ao parlamento, mas com "aspetos que vão ser escondidos", nomeadamente, o nome dos devedores e dos que autorizaram os respetivos créditos.

Falando aos jornalistas antes de entrar para uma sessão com militantes do partido em Loulé, no Algarve, Rui Rio insistiu no apuramento de responsabilidades no plano político e criminal, se for caso disso, porque os portugueses entregaram "muito, muito, muito, muito dinheiro à banca".