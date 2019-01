Actualidade

As receitas operacionais da Wynn Resorts no último trimestre de 2018 subiram 4%, para 1,70 mil milhões de dólares, com o Palace, em Macau, a render mais 84 milhões e o Wynn Macau a perder 30,3 milhões.

"As receitas operacionais foram de 1,69 mil milhões de dólares [quase 1,5 mil milhões de euros] no último trimestre de 2018, um aumento de 4%, ou 65,4 milhões [57,2 milhões de dólares]; as receitas operacionais do Wynn Macau e das operações Las Vegas aumentaram 84 [73,5] e 11,7 milhões [10,2 milhões de euros], respetivamente, compensadas por um decréscimo de 30,3 milhões [26,5 milhões de eurs] no Wynn Macau", anunciou hoje a gestora de hotéis e casinos.

Em comunicado colocado no seu site, a empresa explica que "as receitas operacionais do Wynn Palace foram de 740,6 milhões de dólares no último trimestre de 2018, um aumento de 12,8% face aos 656,5 milhões para o mesmo período de 2017", ao passo que as receitas operacionais do Wynn Macau desceram 5,2%, passando de 583,7 milhões nos últimos três meses de 2017 para 553,4 milhões de outubro a dezembro do ano passado.