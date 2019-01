COMENTÁRIO

A seleção portuguesa de futsal foi hoje goleada pela congénere do Brasil, por 6-1, no primeiro de dois jogos particulares que expôs de forma evidente as diferenças de qualidade entre os dois conjuntos.

Numa partida disputada no Pavilhão João Rocha, a equipa brasileira fez uma exibição de alto nível, expressando todo o seu talento, inteligência e eficácia com golos de Rodrigo (04 e 34), Dieguinho (12), Ferrão (18), Arthur (23) e Guitta (37). O melhor que Portugal conseguiu foi assinar o tento de honra por Tiago Brito (36).

O selecionador Jorge Braz apostou de início em Vítor Hugo, André Coelho, Fábio Cecílio, Ricardinho e Bruno Coelho. Apesar do resultado final, os campeões europeus tiveram uma entrada positiva e tiveram dois remates perigosos. Todavia, a resposta brasileira foi letal, com Rodrigo a inaugurar o marcador num livre, com um remate rasteiro e seco a enganar a barreira lusa e o guardião Vítor Hugo.