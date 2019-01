Actualidade

Inês Henriques, marchadora portuguesa, e Miguel Oliveira, piloto de motociclismo, foram pelo segundo ano consecutivo os vencedores do título de Atleta do Ano, atribuídos na Gala da Confederação do Desporto de Portugal.

A atleta portuguesa, que em 2018 juntou o título de campeã da Europa dos 50 kms marcha ao cetro mundial, venceu na categoria Atleta feminina do ano, superando Francisca Laia, da canoagem, Ana Sofia Gonçalves, do futsal, Carolina Ferreia, da patinagem, e Joana Schenker, do surf.

"É um orgulho enorme ser, pelo segundo ano consecutivo, a melhor atleta de Portugal. É o trabalho de uma vida, 26 anos de atletismo que percorri sempre focado no meu sonho", afirmou a atleta de Rio Maior, que tem nos Jogos Olímpicos de Tóquio o seu próximo grande objetivo.