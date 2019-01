Actualidade

O parlamento timorense aprovou hoje, com 41 votos a favor e 23 contra, retirar ao Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2019 os 650 milhões de dólares destinados à compra da participação maioritária no consórcio do Greater Sunrise.

A retirada do valor de 650 milhões de dólares (565 milhões de euros) das contas públicas implica uma redução de quase um terço no valor das contas públicas e implicaria, automaticamente, um aumento da percentagem do OGE destinado a áreas como educação, saúde e agricultura.

Depois, na votação final global, a nova versão da proposta de lei do OGE - que vai ser agora enviada ao Presidente da República - foi aprovada por 40 votos a favor e 25 contra.