Actualidade

O Museu Nacional da Música (MNM) vai ser instalado na ala norte do Palácio Nacional de Mafra, sendo hoje assinado um acordo de parceria pela ministra da Cultura e o presidente do município.

Para a instalação do museu, o município "comparticipa no montante total de um milhão de euros", segundo o documento que é assinado hoje, pelas 17:00, na sala Diana do Palácio Nacional de Mafra.

O município deve ainda "colaborar em ações de promoção e dinamização do MNM, incluindo-o nos seus roteiros culturais", assim como "colaborar em ações de 'marketing' para a atração de novos públicos".