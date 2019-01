Actualidade

A iniciativa internacional "Noite das Ideias", com debates em várias áreas do saber e espetáculos, decorre entre as 19:00 e as 23:55 de hoje, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, sob o tema "Enfrentar o nosso tempo".

Lisboa participa pela segunda vez neste evento global, que envolve centenas de cidades, em todo o mundo, depois de, no ano passado, o Maio de 68 ter estado em foco, com debates sobre "A imaginação ao poder".

Este ano, mais de duas dezenas de conferencistas portugueses e estrangeiros foram convidados a participar, provenientes das mais variadas áreas, desde a física e das artes plásticas, à música, bioética, dança, filosofia, ao clima e à sociologia, política, ao teatro e às neurociências.