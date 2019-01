Actualidade

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch pediu hoje às autoridades de Moçambique que investiguem a morte do empresário sul-africano André Hanekom, quando estava detido no norte do país.

"As autoridades moçambicanas devem assegurar uma investigação imparcial e transparente à morte suspeita de André Hanekom", no dia 23 de janeiro, no Hospital de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, referiu a HRW em comunicado.

A morte deu-se cinco dias depois de ter sido transferido da prisão da mesma cidade com fortes convulsões.