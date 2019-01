Actualidade

Uma delegação multidisciplinar está desde hoje no Luena, província do Moxico, para dar início ao processo de exumação e comprovação da autenticidade das ossadas do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, disse fonte partidária.

Segundo o secretário da presidência da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) para Comunicação e Imagem, Lourenço Bento, a exumação, que constitui a primeira fase do processo, vai compreender a recolha de amostras para exames de ADN.

Trata-se do primeiro passo de um processo que compreende três fases - exumação, transladação e inumação dos restos mortais de Savimbi, morto em combate a 22 de fevereiro de 2002 - que a UNITA que concluir até fins de março.