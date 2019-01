Actualidade

Angola e Namíbia estão a analisar os pressupostos técnicos, económicos e ambientais para dar início à construção, em breve, da barragem hidroelétrica Binacional de Baynes, na região fronteiriça dos dois países, indica hoje a imprensa angolana.

Da parte angolana, o encontro foi encabeçado pelo diretor-geral do Gabinete para Administração das Bacias Hidrográficas dos Rios do Cunene, Cuando Cubango e Cuvelai, Carolino Mendes, e pela delegação namibiana, o técnico do Ministério das Minas e Energia, Simeon Negungo.

O encontro decorreu na Barragem Hidroelétrica de Laúca, no município de Cacuso, e serviu para a transmissão das experiências de Angola à Namíbia sobre a construção de projectos hidroelétricos, como as do corredor do Rio Cuanza, nomeadamente Laúca, Capanda e Cambambe.