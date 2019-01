Actualidade

A fadista Carminho inicia no sábado uma digressão por doze palcos nacionais e estrangeiros, com duas datas em Londres, de apresentação do seu mais redente álbum, "Maria".

A digressão de Carminho abre no Centro Cultural de Viana do Castelo, no sábado, seguindo para Ponte de Lima, também no Alto Minho, onde atua no dia 09 de fevereiro no Teatro Diogo Bernardes, anunciou hoje a sua promotora.

Nesta digressão, a fadista é acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, na viola baixo, e Pedro Geraldes, na "pedal steel guitar".