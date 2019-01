Actualidade

O graffiti e tudo à volta vão estar em destaque no teatro LU.CA, em Lisboa, a partir de sexta-feira, no âmbito do ciclo "Porque desenhamos nas paredes?", que inclui um espetáculo com rap e desenho digital ao vivo.

O ciclo, da responsabilidade do desenhador António Jorge Gonçalves, a convite da diretora do LU.CA - Teatro Luís de Camões, foi pensado para os adolescentes, "um buraco negro das programações" dos teatros. Para o desenhador, em declarações à Lusa, o graffiti é um tema que "remete para diversas questões", que tenta explorar neste ciclo.

"Geralmente pensamos só 'rabiscos: é vandalismo ou arte?' e resolvemos a questão por aí. Mas a verdade é que, não só a prática dos desenhos nas paredes é extremamente antiga, tão antiga como a cultura humana, como o graffiti levanta uma série de questões que tem que ver com a maneira como preenchemos a cidade, como somos representados ou não na cidade, como o espaço urbano é organizado, quem o organiza e de que maneira", afirmou.