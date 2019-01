Actualidade

O crescimento homólogo das economias da zona euro e da União Europeia (UE) abrandou no quarto trimestre de 2018, segundo uma estimativa rápida do Eurostat, hoje divulgada.

De acordo com a estimativa do gabinete estatístico da UE, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu, entre outubro e dezembro de 2018, 1,2% em termos homólogos, um ritmo menor do que o de 1,6% registado no terceiro trimestre de 2018.

Na comparação com o período anterior, no quarto trimestre de 2018 o crescimento do PIB da zona euro manteve-se estável nos 0,2%.