Brexit

O investimento na indústria automóvel britânica caiu para metade no último ano e a produção de carros para o nível mais baixo dos últimos cinco anos, sinais do impacto do 'Brexit', revelou hoje a organização de fabricantes.

A incerteza que envolve o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), aliada à natureza cíclica dos investimentos no setor, fez o investimento descer cerca de 46,5% para 588,6 milhões de libras (672 milhões de euros), contra 1,1 mil milhões de libras (1,26 mil milhões de euros) em 2017.

Este valor já tinha descido 33,7% no ano anterior, de 1,66 mil milhões de libras (1,9 mil milhões de euros) em 2016.