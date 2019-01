Actualidade

A cerimónia de exumação e recolha de amostras dos restos mortais do líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi, realizou-se hoje no Luena, província do Moxico, disse à Lusa fonte do partido.

A informação foi hoje avançada à agência Lusa pelo porta-voz do maior partido da oposição angolano, Alcides Sakala.

Alcides Sakala referiu que o ato teve lugar na manhã de hoje na presença de uma delegação da UNITA e do Governo.