A consultora Bloomberg Intelligence considera que a ajuda do FMI a Angola e a emissão de dívida nos mercados financeiros ajudarão a manter as reservas internacionais, mas podem não compensar a perda de receita fiscal do petróleo.

"Os fundos disponibilizados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e a emissão de 'eurobonds' deve ajudar a aumentar as reservas de Angola em moeda externa este ano, mas podem não ser suficientes para compensar a perda de receitas fiscais devido à descida dos preços do petróleo", escrevem os analistas numa nota divulgada hoje pela agência de informação financeira Bloomberg.

As reservas internacionais desceram de 11,9 mil milhões de dólares, em novembro, para 10,6 mil milhões de dólares, em dezembro, "apesar da disponibilização de quase mil milhões de dólares pelo FMI", acrescenta-se na nota escrita pelos analistas económicos da Bloomberg.