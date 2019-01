Actualidade

As forças de segurança angolanas detiveram na terça-feira 32 membros do Movimento Independentista de Cabinda (MIC) para tentarem evitar a realização, na sexta-feira, de uma marcha pacífica no enclave, disse hoje à agência Lusa fonte do grupo.

Em declarações à Lusa por telefone a partir de Cabinda, Sebastião Macaia, secretário para a Informação do MIC, indicou que as detenções ocorreram na terça-feira, depois de, no dia anterior, as forças de segurança angolanas terem desencadeado uma operação para capturar o líder do movimento, Maurício Gimbi, o que não foi conseguido.

Segundo Macaia, as forças de segurança angolana reagiram depois de o MIC ter entregue às autoridades provinciais o pré-aviso "da marcha pacífica", marcada para sexta-feira para assinalar os 134 anos da assinatura do Tratado de Simulambuco, documento que, para os movimentos secessionistas do enclave, está na base da luta pela independência.