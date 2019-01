Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vincou hoje que "não há nenhum problema com a comunidade portuguesa" na Venezuela e que os portugueses residentes no país não querem sair, mas sim o fim do "impasse político".

"Não há nenhum problema com a comunidade portuguesa e não tenho nenhuma informação relativa que me possa dizer que a segurança e o bem-estar da comunidade portuguesa na Venezuela esteja em perigo", declarou o governante, falando aos jornalistas em Bucareste, na Roménia, à entrada para uma reunião informal com outros homólogos da União Europeia (UE).

Recordando que, no início da semana, houve assaltos a estabelecimentos portugueses na Venezuela, "mas sem nenhuma sequência", e que existe um lusodescendente ferido, Augusto Santos Silva notou que, "fora isto, não há nenhum problema", pelo que "a questão que agora se põe não é ajudar os portugueses a sair da Venezuela".