Actualidade

A presidente do Conselho das Finanças Públicas alerta que as decisões e riscos no financiamento das pensões "têm de ser partilhados", cabendo ao Estado assegurar "margem de manobra orçamental suficiente" e aos cidadãos assumir responsabilidade pelas decisões de poupança.

"Não existem soluções milagrosas [...]. No caso do financiamento do sistema de pensões, as decisões e os riscos têm de ser partilhados. O Estado não pode por si só eliminá-los e não cumpre a sua missão se criar a ilusão de que tal é possível. Porém, pode - e deve - criar condições para os minimizar e para garantir a sua partilha tão equitativa quanto possível, únicos meios eficazes de salvaguardar os mais frágeis", escreve Teodora Cardoso na publicação "O financiamento da Segurança Social: bases de equidade e de sustentabilidade", hoje divulgada.

Para a presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), uma "solução duradoura" para o financiamento das pensões "terá de implicar a racionalização integrada do sistema, incluindo um pilar de capitalização, de contribuição definida, que inevitavelmente atribui aos beneficiários uma parcela de risco, sempre salvaguardando os mais vulneráveis".