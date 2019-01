CGD

A comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai apurar se houve "interferência política" nos processos de decisão de crédito com valores mais altos desde 2000, segundo a proposta hoje divulgada.

Este objetivo aparece logo na alínea a) dos objetivos da proposta de inquérito consensualizada entre CDS, PS, BE e PSD, e não estava na versão original dos centristas, de quem partiu a iniciativa, entregue na quarta-feira na Assembleia da República.

No texto, a que a Lusa teve acesso, propõe-se que a comissão averigue as "práticas da gestão da CGD no domínio da concessão e gestão de crédito e de outras modalidades de financiamento desde o ano de 2000".