Venezuela

O CDS-PP pediu hoje a audição do ministro da Defesa no parlamento, "com a maior urgência", para debater o "teor e conteúdo das discussões tidas em sede de concertação europeia" quanto à retirada de cidadãos lusodescendentes da Venezuela.

Num requerimento entregue na Assembleia da República, os centristas sublinham que "os desenvolvimentos políticos recentes na Venezuela suscitam preocupações acrescidas no acompanhamento que o Governo faz da comunidade portuguesa residente naquele país".

"Esse facto levou a que o ministro da Defesa Nacional, juntamente com os seus homólogos francês, espanhol e italiano, em reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia, discutisse as circunstâncias de crise que poderiam levar ao acionamento de um instrumento operacional de retirada dos cidadãos europeus, entre os quais portugueses e lusodescendentes, do território venezuelano", lembra o CDS-PP.