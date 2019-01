Actualidade

Mais de 1.400 novos alunos vão frequentar o ano letivo 2019, em Luanda, e 56.000 pela primeira vez, mas milhares ainda estão fora do sistema, capital angolana que ganha este ano sete novas escolas, anunciou hoje o governo provincial.

"Vamos acolher 141.417 novos alunos nos diferentes níveis de ensino dos quais mais de 56.000 entram pela primeira vez, o sistema contará igualmente com sete novas escolas para as quais peço a sua conservação e manutenção", disse hoje Sérgio Luther Rescova, governador provincial de Luanda.

Discursando na cerimónia oficial de abertura do ano letivo 2019 (fevereiro a dezembro) em Luanda, o novo governador provincial, empossado no cargo em janeiro, referiu que a capital angolana "aumentou a oferta pública" no ensino, assegurando que as "condições pedagógicas indispensáveis estão criadas" para o arranque das aulas.