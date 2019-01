Actualidade

Os defesas Tiago Ilori e Cristián Borja, dois dos recentes reforços do Sporting, integraram hoje o primeiro treino de preparação para o jogo com o Benfica, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Na sessão de hoje, na Academia do clube, em Alcochete, os titulares do empate no terreno do Vitória de Setúbal (1-1), na quarta-feira, da 19.ª jornada da I Liga, realizaram trabalho de recuperação.

Segundo o clube, "com o objetivo de prevenir lesões, Mathieu e Acuña cumpriram um programa de gestão física", enquanto Battaglia fez tratamento de recuperação devido à lesão contraída no joelho.