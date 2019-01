Actualidade

O encontro literário Correntes d'Escritas celebra 20 anos no próximo mês, na Póvoa de Varzim, com aquela que designa da "maior edição de sempre", que vai contar com 140 escritores de 20 países, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A 20.ª edição do Correntes d'Escritas vai receber dois chefes de Estado no primeiro dia, em 19 de fevereiro: o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dirigir a cerimónia de abertura, quando são anunciados os prémios literários de 2019, enquanto o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai proferir a conferência inaugural, sobre "As letras da língua e a mobilidade dos criadores na CPLP".

Entre os convidados da edição que se vai realizar de 16 a 27 de fevereiro, vai estar um prémio Cervantes, o nicaraguense Sergio Ramírez, prestes a lançar "Já ninguém chora por mim" em Portugal, três prémios Camões (Arménio Vieira, Germano Almeida e Hélia Correia) e cinco prémios literários Casino da Póvoa (Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, Manuel Jorge Marmelo, Juan Gabriel Vásquez, para além de Hélia Correia).