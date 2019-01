Actualidade

O presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Joaquim Brigas, enviou uma proposta ao Governo a propor a adaptação da Pousada da Juventude local a residência de estudantes, foi hoje anunciado.

O IPG refere em comunicado que Joaquim Brigas enviou hoje a proposta aos secretários de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.

O presidente do IPG propõe "a adaptação da Pousada da Juventude da Guarda para residência de estudantes do IPG ao abrigo do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, anunciado pelo Governo".