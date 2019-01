Greve/Enfermeiros

A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) rejeitou hoje que as suas reivindicações ponham em causa a sustentabilidade dos serviços públicos, afirmando que isso já acontece "há muitos anos" com a má gestão que tem sido feita.

"A questão da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde [SNS] já está posta em causa há muitos anos com a má gestão que tem sido feita dos recursos do SNS", afirmou a presidente da ASPE, Lúcia Leite, que comentava à agência Lusa declarações da ministra da Saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou na quarta-feira, numa entrevista à RTP, quando questionada pela greve dos enfermeiros iniciada hoje, que compete ao Governo responder "a dois problemas, o problema dos utentes do SNS e da sustentabilidade dos serviços público".