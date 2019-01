Actualidade

Trinta pessoas entraram hoje num centro comercial no Carregado, Alenquer, e furtaram artigos desportivos, o que levou a GNR a fechar as saídas do estabelecimento e os acessos à vila, conseguindo identificar parte do grupo, disse fonte oficial da GNR.

Pelas 13:30, "30 pessoas entraram no centro comercial, começaram a furtar artigos de uma marca de desporto e colocaram-se em fuga a pé", afirmou Edna Almeida, responsável pelas relações-públicas do Comando Territorial de Lisboa da GNR.

Os suspeitos não agrediram nem ameaçaram funcionários ou clientes da loja de desporto.