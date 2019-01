Actualidade

O Estado angolano vai injetar 84 milhões de euros na empresa pública responsável pela compra de crédito malparado aos bancos do país, segundo um decreto presidencial a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com um decreto assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, de 30 de janeiro, para o efeito foi autorizada uma emissão de Obrigações do Tesouro, com prazo de reembolso a quatro anos e uma taxa de juro anual de 16,5%, a favor da Recredit - Gestão de Ativos SA.

A Recredit é uma sociedade detida pelo Estado com o objetivo específico de apoiar a regeneração da banca angolana, especialmente a banca pública, e receberá esta "emissão especial" de Obrigações do Tesouro em Moeda Nacional (OTMN) até ao valor de 30.000 milhões de kwanzas (83,9 milhões de euros).