Actualidade

O Governo do Luxemburgo vai entregar na sexta-feira material militar a Cabo Verde, que vai servir a Guarda Costeira do país, no âmbito de um acordo de cooperação trilateral que também envolve Portugal, foi hoje anunciado.

Segundo o Governo cabo-verdiano, entre os materiais a serem doados pelo Luxemburgo constam viaturas, armamentos e equipamentos que se destinam à Guarda Costeira.

A entrega vai acontecer no Porto Grande do Mindelo, na ilha de São Vicente, e o evento vai ser presidido pelo ministro da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares.